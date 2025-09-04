Рютте: НАТО готовится к противостоянию с РФ после завершения украинского кризиса
НАТО намеревается продолжить противостоять России после завершения украинского кризиса, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на оборонном форуме в Чехии.
«Российская угроза не исчезнет с завершением конфликта на Украине. НАТО должна и будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей», – сказал он (цитата по ТАСС).
Рютте добавил, что НАТО должноа быть готова и к возможной угрозе со стороны Китая. По словам генсека альянса, КНР производит больше боевых кораблей, чем США.
Президент РФ Владимир Путин 2 августа на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России нет и не было никакого желания ни на кого нападать.
24 июня Рютте озвучил идею, что Россия якобы нападет на альянс в ближайшие пять лет. Однако он не смог ответить на вопрос, почему он так считает. Генсек сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран.