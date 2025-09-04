Рютте: НАТО готовится к противостоянию с РФ после завершения украинского кризиса

Президент РФ Владимир Путин 2 августа на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России нет и не было никакого желания ни на кого нападать.