Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рютте: НАТО готовится к противостоянию с РФ после завершения украинского кризиса

Ведомости

НАТО намеревается продолжить противостоять России после завершения украинского кризиса, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на оборонном форуме в Чехии.

«Российская угроза не исчезнет с завершением конфликта на Украине. НАТО должна и будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей», – сказал он (цитата по ТАСС).

Рютте добавил, что НАТО должноа быть готова и к возможной угрозе со стороны Китая. По словам генсека альянса, КНР производит больше боевых кораблей, чем США.

Президент РФ Владимир Путин 2 августа на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России нет и не было никакого желания ни на кого нападать.

24 июня Рютте озвучил идею, что Россия якобы нападет на альянс в ближайшие пять лет. Однако он не смог ответить на вопрос, почему он так считает. Генсек сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте