Самолет МЧС России вылетел в Афганистан с 20 тоннами продовольствия

4 сентября заместитель официального представителя движения «Талибан» Хамдулла Фитрат сообщил, что количество погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 2205 человек. Пострадавшими он назвал 3640 человек. По его словам, спасательные и поисковые работы все еще продолжаются. Он отметил, что медики систематически оказывают первую и неотложную помощь.