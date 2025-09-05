Самолет МЧС России вылетел в Афганистан с 20 тоннами продовольствия
Из аэропорта Жуковский в Афганистан вылетел самолет Ил-76 МЧС России. На борту находится первая партия гуманитарной помощи объемом в 20 т продуктов питания, сообщила пресс-служба ведомства.
«По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства страны в Исламскую Республику Афганистан направлена первая партия продовольствия», – говорится в публикации. Распоряжение о вылете самолета выдал глава МЧС Александр Куренков.
4 сентября заместитель официального представителя движения «Талибан» Хамдулла Фитрат сообщил, что количество погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 2205 человек. Пострадавшими он назвал 3640 человек. По его словам, спасательные и поисковые работы все еще продолжаются. Он отметил, что медики систематически оказывают первую и неотложную помощь.
31 августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6. Оно стало мощнейшим в стране за последние два года. 1 сентября власти Афганистана попросили у России помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.