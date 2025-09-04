Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2200 человек
Количество погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 2205 человек, еще 3640 считаются пострадавшими. Об этом сообщил заместитель официального представителя движения «Талибан» Хамдулла Фитрат в социальной сети X.
Он отметил, что спасательные и поисковые работы в районах, которые затронуло землетрясение, продолжаются. По словам Фитрата, оказание первой и неотложной помощи осуществляется на систематической основе.
31 августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6. Оно стало мощнейшим в стране за последние два года. 1 сентября власти Афганистана попросили у России помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия. Запрос рассматривают через МЧС.
МИД России прорабатывает вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи в Афганистан. Во внешнеполитическом ведомстве выразили сочувствие семьям погибших и пострадавших, а также всему афганскому народу.
Спецпредставитель президента РФ по стране Замир Кабулов говорил, что пока нет информации о возможных пострадавших российских гражданах. Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид допускал, что число жертв землетрясения может вырасти по мере проведения спасательных работ.