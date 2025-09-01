МИД прорабатывает вопрос отправки Афганистану гумпомощи
После мощного землетрясения в Афганистане МИД РФ прорабатывает вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи в страну. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве выразили сочувствие семьям погибших и пострадавших, а также афганскому народу в целом.
1 сентября власти Афганистана обратились к России за помощью для ликвидации последствий землетрясения, запрос рассматривают через МЧС.
В Афганистане 31 августа произошло землетрясение магнитудой 6. Reuters писало, что страна подвержена разрушительным землетрясениям, особенно в горной системе Гиндукуш, в которой встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.
Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид 1 сентября сообщил, что число погибших в результате землетрясения на востоке страны увеличилось до 800. Из-за подземных толчков также пострадали 2500 человек. Он допустил, что число жертв может вырасти по мере проведения спасательных работ.