Песков: Путин высоко ценит конструктивные отношения с Трампом
Президент России Владимир Путин ценит конструктивный характер отношений с американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что Путин высоко ценит усилия Трампа, подчеркнув, что это не простые разговоры, ведь каждый отстаивает интересы своей страны. «Путин высоко это ценит, и он признателен Трампу за это», – сказал Песков.