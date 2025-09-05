Газета
Политика

Песков: Путин высоко ценит конструктивные отношения с Трампом

Ведомости

Президент России Владимир Путин ценит конструктивный характер отношений с американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что Путин высоко ценит усилия Трампа, подчеркнув, что это не простые разговоры, ведь каждый отстаивает интересы своей страны. «Путин высоко это ценит, и он признателен Трампу за это», – сказал Песков.

При этом Песков сообщал, что наработок по возможному разговору президентов России и США пока нет. Ранее Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что намерен провести телефонный разговор с российским коллегой.

