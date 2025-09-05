Газета
Кремль: северокорейские военные размещены только на территории РФ

Ведомости

Военнослужащие КНДР размещены только на территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они не размещены там. Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации», – подчеркнул представитель Кремля.

1 сентября КНДР выпустила 20-минутный ролик, предположительно демонстрирующий военных, принимающих участие в конфликте на Украине со стороны России. В видеозаписи показаны воздушные съемки разрушений и взрывов. В ряде фрагментов бойцы изображены рядом с портретом лидера КНДР Ким Чен Ына или национальным флагом.

1 июля Ким почтил память северокорейских военных, которые погибли при участии в российско-украинском конфликте. Соответствующие фотографии лидера КНДР показали на большом экране во время концерта, посвященного первой годовщине военного договора между Северной Кореей и Россией.

