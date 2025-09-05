Кремль: северокорейские военные размещены только на территории РФ

1 сентября КНДР выпустила 20-минутный ролик, предположительно демонстрирующий военных, принимающих участие в конфликте на Украине со стороны России. В видеозаписи показаны воздушные съемки разрушений и взрывов. В ряде фрагментов бойцы изображены рядом с портретом лидера КНДР Ким Чен Ына или национальным флагом.