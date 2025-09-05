Трамп выступит с заявлением вечером 5 сентября

25 июня американский лидер выступил с предложением вернуть старое название должности для министра обороны – «министр войны». «Может быть, на пару недель мы будем так его называть, потому что чувствуем себя воинами. <...> На самом деле, если посмотреть на старое здание рядом с Белым домом, можно увидеть, что там раньше было написано «министр войны». Потом мы стали политкорректными и назвали его министром обороны. Не знаю, может, нам стоит задуматься о том, чтобы снова это изменить», – заявил тогда глава США.