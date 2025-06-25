Трамп предложил переименовать должность главы Пентагона в министра войны
Президент США Дональд Трамп предложил вернуть старое название должности для министра обороны – «министр войны». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО. Трансляцию мероприятия проводит The Washington Post.
«Может быть, на пару недель мы будем так его называть, потому что чувствуем себя воинами. <...> На самом деле, если посмотреть на старое здание рядом с Белым домом, можно увидеть, что там раньше было написано «министр войны». Потом мы стали политкорректными и назвали его министром обороны. Не знаю, может, нам стоит задуматься о том, чтобы снова это изменить», – заявил американский лидер.
С января должность министра обороны США занимает Пит Хегсет. Должность «министр войны» была заменена на «министр обороны» в 1947 г. при 33-м президенте США Гарри Трумэне.
В ходе того же мероприятия Трамп заявил о планах провести переговоры с Ираном на следующей неделе с перспективой подписания соглашения. Он также заявил, что конфликт между Израилем и Ираном завершен и что США считают, что страны не будут возвращаться к взаимным атакам. Тем не менее, несколькими минутами ранее, он все же не исключил вероятность возобновления конфликта между Ираном и Израилем «когда-нибудь», а может быть и «вскоре».