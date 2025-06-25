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Трамп предложил переименовать должность главы Пентагона в министра войны

Ведомости

Президент США Дональд Трамп предложил вернуть старое название должности для министра обороны – «министр войны». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО. Трансляцию мероприятия проводит The Washington Post.

«Может быть, на пару недель мы будем так его называть, потому что чувствуем себя воинами. <...> На самом деле, если посмотреть на старое здание рядом с Белым домом, можно увидеть, что там раньше было написано «министр войны». Потом мы стали политкорректными и назвали его министром обороны. Не знаю, может, нам стоит задуматься о том, чтобы снова это изменить», – заявил американский лидер.

С января должность министра обороны США занимает Пит Хегсет. Должность «министр войны» была заменена на «министр обороны» в 1947 г. при 33-м президенте США Гарри Трумэне. 

В ходе того же мероприятия Трамп заявил о планах провести переговоры с Ираном на следующей неделе с перспективой подписания соглашения. Он также заявил, что конфликт между Израилем и Ираном завершен и что США считают, что страны не будут возвращаться к взаимным атакам. Тем не менее, несколькими минутами ранее, он все же не исключил вероятность возобновления конфликта между Ираном и Израилем «когда-нибудь», а может быть и «вскоре».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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