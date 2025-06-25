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Трамп заявил о намерении США провести переговоры с Ираном на следующей неделе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с Ираном на следующей неделе с перспективой подписания соглашения.

«Мы собираемся поговорить с ними на следующей неделе, с Ираном. Возможно, подпишем соглашение… По мне, я не думаю, что это обязательно, они ведь воевали. Сейчас они возвращаются к своей жизни. Мне все равно, будет ли у меня соглашение или нет. Единственное, чего мы бы хотели, – то, что просили и раньше: мы не хотим ядерного оружия», – сказал Трамп во время пресс-конференции в Гааге после ежегодного саммита НАТО.

Трамп также заявил, что конфликт между Израилем и Ираном завершен и что США считают, что страны не будут возвращаться к взаимным атакам. «Мы называем это 12-дневной войной… И мы считаем, что она закончена. Я не думаю, что они будут возвращаться к конфликту. Не думаю», – сказал он.

Но несколькими минутами ранее он все же не исключил вероятность возобновления конфликта между Ираном и Израилем «когда-нибудь», а может быть, и «вскоре». «Думаю, когда-нибудь это может произойти. Может быть, даже скоро», – отметил американский лидер.

13 июня конфликт между Ираном и Израилем обострился: израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и уничтожила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Иран обстрелял Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам.

24 июня стороны объявили о прекращении 12-дневного конфликта, но спустя два часа Израиль сообщил о новых ракетных запусках с территории Ирана, после чего министр обороны Израиля поручил нанести ответные удары по Тегерану.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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