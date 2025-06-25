Трамп заявил о намерении США провести переговоры с Ираном на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с Ираном на следующей неделе с перспективой подписания соглашения.
«Мы собираемся поговорить с ними на следующей неделе, с Ираном. Возможно, подпишем соглашение… По мне, я не думаю, что это обязательно, они ведь воевали. Сейчас они возвращаются к своей жизни. Мне все равно, будет ли у меня соглашение или нет. Единственное, чего мы бы хотели, – то, что просили и раньше: мы не хотим ядерного оружия», – сказал Трамп во время пресс-конференции в Гааге после ежегодного саммита НАТО.
Трамп также заявил, что конфликт между Израилем и Ираном завершен и что США считают, что страны не будут возвращаться к взаимным атакам. «Мы называем это 12-дневной войной… И мы считаем, что она закончена. Я не думаю, что они будут возвращаться к конфликту. Не думаю», – сказал он.
Но несколькими минутами ранее он все же не исключил вероятность возобновления конфликта между Ираном и Израилем «когда-нибудь», а может быть, и «вскоре». «Думаю, когда-нибудь это может произойти. Может быть, даже скоро», – отметил американский лидер.
13 июня конфликт между Ираном и Израилем обострился: израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и уничтожила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Иран обстрелял Тель-Авив ракетами и беспилотниками.
22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам.
24 июня стороны объявили о прекращении 12-дневного конфликта, но спустя два часа Израиль сообщил о новых ракетных запусках с территории Ирана, после чего министр обороны Израиля поручил нанести ответные удары по Тегерану.