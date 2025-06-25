Трамп заявил о намерении США провести переговоры с Ираном на следующей неделе

«Мы собираемся поговорить с ними на следующей неделе, с Ираном. Возможно, подпишем соглашение… По мне, я не думаю, что это обязательно, они ведь воевали. Сейчас они возвращаются к своей жизни. Мне все равно, будет ли у меня соглашение или нет. Единственное, чего мы бы хотели, – то, что просили и раньше: мы не хотим ядерного оружия», – сказал Трамп во время пресс-конференции в Гааге после ежегодного саммита НАТО.