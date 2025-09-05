Путин после заседания ВЭФа провел рабочую встречу с губернатором Приморского края

В тот же день президент РФ по видеосвязи во Владивостоке дал старт работе новых объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке. В частности, начали работу транспортно-логистический центр «Артем» и пилотная площадка научно-технологического центра «Русский» в Приморском крае, Музей уссурийской тайги и международный финансово-расчетный центр во Владивостоке.