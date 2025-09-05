Газета
Политика

Спецборт МЧС доставил в Афганистан 20 тонн гумпомощи

Ведомости

Спецборт МЧС РФ Ил-76 доставил в Афганистан груз гуманитарной помощи общей массой 20 т. В пострадавшие от землетрясения регионы передали продукты питания. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. 

В МЧС добавили, что в ближайшее время ведомство планирует отправить вторую партию гумпомощи. В сообщении говорится, что операцию осуществили в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению правительства.

31 августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6. Оно стало мощнейшим в стране за последние два года. 1 сентября власти Афганистана попросили у России помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Заместитель официального представителя движения «Талибан» Хамдулла Фитрат 4 сентября сообщил, что количество погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 2205 человек. Пострадавшими он назвал 3640 человек. По его словам, спасательные и поисковые работы все еще продолжаются. Он отметил, что медики систематически оказывают первую и неотложную помощь.

