Путин: Янукович прослезился из-за возможности вступления Украины в ЕС
Экс-президент Украины Виктор Янукович «посчитал и прослезился» от возможных экономических последствий при вступлении страны в ЕС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Он [Янукович] посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией. В этом была проблема», – сказал он.
Путин пояснил, что Киев должен был «положить на чашу весов», что страна теряла в контактах с Россией и что приобретала со стороны Европы. Президент в ходе заседания отметил, что желание нынешних властей Украины вступить в ЕС является их законным выбором.
Сам Янукович говорил 1 сентября, что намеревался сблизить Украину и ЕС. Европейские партнеры при этом вели себя в ходе переговоров, «мягко говоря, некорректно»: «Прямо скажу – высокомерность проявляли».
Politico писало в конце августа, что переговоры о вступлении Молдовы и Украины в Евросоюз могут стартовать «в ближайшие дни или недели». По данным издания, в Брюсселе обсуждается возможность ускорить процесс вступления Молдавии, открыв для нее так называемый переговорный кластер до парламентских выборов, чтобы поддержать проевропейские силы. Против такого шага выступают Украина и ее союзники, считая, что подобное решение будет политически мотивированным и может оказаться контрпродуктивным.