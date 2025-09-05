Путин: Янукович прослезился из-за возможности вступления Украины в ЕС

Politico писало в конце августа, что переговоры о вступлении Молдовы и Украины в Евросоюз могут стартовать «в ближайшие дни или недели». По данным издания, в Брюсселе обсуждается возможность ускорить процесс вступления Молдавии, открыв для нее так называемый переговорный кластер до парламентских выборов, чтобы поддержать проевропейские силы. Против такого шага выступают Украина и ее союзники, считая, что подобное решение будет политически мотивированным и может оказаться контрпродуктивным.