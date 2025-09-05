Песков заявил о необходимости юридически оформить гарантии для России
Гарантии безопасности для России должны быть оформлены в юридически обязывающие документы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
«На слово верить нельзя никому», – добавил он.
Песков отметил, что такие документы должны обрамлять любые договоренности
На пресс-конференции по итогам визита в КНР российский лидер заявил, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.