Песков заявил о необходимости юридически оформить гарантии для России

Гарантии безопасности для России должны быть оформлены в юридически обязывающие документы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«На слово верить нельзя никому», – добавил он.

Песков отметил, что такие документы должны обрамлять любые договоренности

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть выработаны и для России, и для Украины. Вместе с тем гарантии для Москвы пока никто не обсуждал.

На пресс-конференции по итогам визита в КНР российский лидер заявил, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.

