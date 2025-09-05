Трамп пожелал «ушедшим» России и Индии совместного процветания с Китаем

3 сентября Трамп пожелал «великолепного» праздника в честь 80-летия завершения Второй мировой войны председателю КНР Си. «Пусть у председателя Си и замечательного народа Китая будет великолепный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против США», – сказал он. Отвечая на вопрос «Ведомостей» насчет этих слов американского лидера, Путин отметил, что Трамп не лишен чувства юмора.