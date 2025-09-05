Трамп пожелал «ушедшим» России и Индии совместного процветания с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что желает России, Индии и Китаю долгосрочного и процветающего совместного будущего. Он написал об этом в своей соцсети TruthSocial.
«Похоже, что мы потеряли Индию и Россию в самых глубинах и мраке Китая. Пусть у них будет долгосрочное и процветающее будущее вместе!» – сказал Трамп.
2 сентября The Wall Street Journal писала, что президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и таким образом частично бросили вызов внешнеполитической деятельности Трампа.
3 сентября Трамп пожелал «великолепного» праздника в честь 80-летия завершения Второй мировой войны председателю КНР Си. «Пусть у председателя Си и замечательного народа Китая будет великолепный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против США», – сказал он. Отвечая на вопрос «Ведомостей» насчет этих слов американского лидера, Путин отметил, что Трамп не лишен чувства юмора.