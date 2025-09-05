NBC: США и Европа обсуждают буферную зону на Украине с войсками не из НАТО

29 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что существуют три блока гарантий безопасности, которые страна хотела бы получить. Среди таких гарантий он назвал обеспечение военнослужащих ВСУ финансами и оружием. Кроме того, Киев намерен добиться от партнеров конкретики касательно действий в случае нового конфликта. Также среди гарантий безопасности президент Украины назвал сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.