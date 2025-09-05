NBC: США и Европа обсуждают буферную зону на Украине с войсками не из НАТО
США и европейские страны рассматривают возможность создания большой демилитаризованной буферной зоны на территории Украины с участием войск стран, не входящих в НАТО, таких как Саудовская Аравия или Бангладеш, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Буферная зона призвана отделить российские и украинские территории внутри страны и обеспечить Украине гарантии безопасности без участия войск НАТО. США могут взять на себя ведущую роль в мониторинге зоны, используя беспилотники, спутники и другие средства разведки, при этом координируя действия с другими странами. Американские войска не будут размещены на территории Украины.
29 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что существуют три блока гарантий безопасности, которые страна хотела бы получить. Среди таких гарантий он назвал обеспечение военнослужащих ВСУ финансами и оружием. Кроме того, Киев намерен добиться от партнеров конкретики касательно действий в случае нового конфликта. Также среди гарантий безопасности президент Украины назвал сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.
Российский президент Владимир Путин заявил, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.