Посольство России назвало кражей передачу Украине доходов от активов РФ
Россия расценивает как противоправное действие предоставление Великобританией денег на закупку военной техники для вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщило посольство РФ в Лондоне, передает ТАСС.
Диппредставительство указало, что министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что правительство страны «присвоило» себе право распоряжаться более чем 1 млрд фунтов стерлингов, заработанных от прибыли от использования замороженных активов России, и потратило их на военную помощь Украине.
«Преступное изъятие чужого имущества и его использование в геополитических авантюрах еще больше подрывает международную репутацию Лондона, в том числе в глазах зарубежных инвесторов», – говорится в заявлении.
В посольстве подчеркнули, что любые недружественные действия Лондона не останутся без ответа со стороны Москвы.
4 сентября Хили рассказал, что Великобритания направила более 1 млрд фунтов доходов от использования замороженных российских активов на военную помощь Украине. По его словам, за последние 50 дней Киев получил 4,7 млн патронов к стрелковому оружию, 60 000 артиллерийских снарядов, более 2500 дронов, 200 систем радиоэлектронной борьбы, 100 единиц легкого вооружения и 30 автомобилей. Всего в 2025 г. Британия выделила на поддержку Украины 4,5 млрд фунтов.
В тот же день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания, передав Украине доходы от замороженных активов России, совершила правонарушение. После произошедшего у Москвы возникло право требования к Лондону и Киеву. Поскольку в судебном порядке эти деньги не взыскать, у российской стороны есть только один способ возврата ценностей. По мнению Медведева, это возврат захваченного «в натуральной форме».