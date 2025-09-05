Посольство России назвало кражей передачу Украине доходов от активов РФ

В тот же день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания, передав Украине доходы от замороженных активов России, совершила правонарушение. После произошедшего у Москвы возникло право требования к Лондону и Киеву. Поскольку в судебном порядке эти деньги не взыскать, у российской стороны есть только один способ возврата ценностей. По мнению Медведева, это возврат захваченного «в натуральной форме».