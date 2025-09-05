СМИ: Зеленский проводит встречу с Фицо в Ужгороде
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».
Фицо 2 сентября встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. По итогам переговоров словацкий премьер-министр заявил, что сделал несколько выводов, которые собирается озвучить Зеленскому. При этом Фицо уточнил, что в ходе встречи Путин рассказал ему о саммите с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся на Аляске 15 августа.
В ходе встречи Путин и Фицо обсудили ситуацию вокруг Украины. Российский глава, в частности, оценил возможность членства Киева в НАТО и гарантии безопасности для соседней страны. Словацкий премьер-министр выступил против украинских ударов по нефтяной инфраструктуре и пообещал поднять вопрос недопустимости таких атак на встрече с Зеленским. Речь идет об ударах вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба».