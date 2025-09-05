СМИ: Зеленский проводит встречу с Фицо в Ужгороде

Фицо 2 сентября встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. По итогам переговоров словацкий премьер-министр заявил, что сделал несколько выводов, которые собирается озвучить Зеленскому. При этом Фицо уточнил, что в ходе встречи Путин рассказал ему о саммите с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся на Аляске 15 августа.