NBC: США и Украина обсуждают сделку по обмену оружия на военные разработки
США и Украина ведут переговорный процесс по сделке объемом около $100 млрд. По ее результатам Киев может приобрести американское оружие в обмен на права интеллектуальной собственности в отношении украинских военных разработок, сообщил телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.
«США обсуждают с Украиной сделку на сумму примерно $100 млрд, в рамках которой Киев сможет покупать американское оружие, в обмен на это США получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывать украинцы», – говорится в материале телеканала.
4 сентября NBC News также писал, что страны Европы и США могут планировать создание большой демилитаризованной буферной зоны на Украине при участии не только войск стран НАТО, но и армий за пределами Североатлантического альянса. Речь шла о таких государствах, как Саудовская Аравия или Бангладеш.
29 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика хотела бы получить три блока гарантий безопасности после завершения конфликта с РФ. Необходимой мерой он назвал обеспечение военнослужащих ВСУ финансами и оружием. Кроме того, государства-партнеры, по словам лидера страны, должны обозначить конкретные действия, которые они предпримут в случае нового конфликта. Также среди гарантий Зеленский назвал сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.