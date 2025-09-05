NBC: США и Украина обсуждают сделку по обмену оружия на военные разработки

29 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика хотела бы получить три блока гарантий безопасности после завершения конфликта с РФ. Необходимой мерой он назвал обеспечение военнослужащих ВСУ финансами и оружием. Кроме того, государства-партнеры, по словам лидера страны, должны обозначить конкретные действия, которые они предпримут в случае нового конфликта. Также среди гарантий Зеленский назвал сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.