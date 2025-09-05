Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NBC: США и Украина обсуждают сделку по обмену оружия на военные разработки

Ведомости

США и Украина ведут переговорный процесс по сделке объемом около $100 млрд. По ее результатам Киев может приобрести американское оружие в обмен на права интеллектуальной собственности в отношении украинских военных разработок, сообщил телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.

«США обсуждают с Украиной сделку на сумму примерно $100 млрд, в рамках которой Киев сможет покупать американское оружие, в обмен на это США получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывать украинцы», – говорится в материале телеканала.

4 сентября NBC News также писал, что страны Европы и США могут планировать создание большой демилитаризованной буферной зоны на Украине при участии не только войск стран НАТО, но и армий за пределами Североатлантического альянса. Речь шла о таких государствах, как Саудовская Аравия или Бангладеш.

29 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика хотела бы получить три блока гарантий безопасности после завершения конфликта с РФ. Необходимой мерой он назвал обеспечение военнослужащих ВСУ финансами и оружием. Кроме того, государства-партнеры, по словам лидера страны, должны обозначить конкретные действия, которые они предпримут в случае нового конфликта. Также среди гарантий Зеленский назвал сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её