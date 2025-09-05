Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Фицо рассказал Зеленскому о своих контактах с Путиным в Китае

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде и рассказал ему о своих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись в Китае 2 сентября. Об этом написал сам Зеленский в Telegram-канале.

«Мы обсудили с Фицо ключевые темы, то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии. Я проинформировал о нашем разговоре с президентом [США Дональдом] Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих. Премьер Фицо рассказал о своих контактах в Китае», – сообщил президент Украины.

Фицо в ходе встречи с Путиным сравнил Евросоюз с жабой или лягушкой на дне колодца, которая «не видит, что находится наверху». Он объяснил, что не понимает некоторых решений, которые принимаются в объединении.

Он также заявил, что на переговорах с Зеленским поднимет вопрос недопустимости атак на энергоинфраструктуру, в том числе на нефтепровод «Дружба», который находится на территории РФ. По нему Словакия получает российскую нефть.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её