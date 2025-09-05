Фицо рассказал Зеленскому о своих контактах с Путиным в Китае

«Мы обсудили с Фицо ключевые темы, то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии. Я проинформировал о нашем разговоре с президентом [США Дональдом] Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих. Премьер Фицо рассказал о своих контактах в Китае», – сообщил президент Украины.