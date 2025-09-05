Фицо рассказал Зеленскому о своих контактах с Путиным в Китае
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде и рассказал ему о своих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись в Китае 2 сентября. Об этом написал сам Зеленский в Telegram-канале.
«Мы обсудили с Фицо ключевые темы, то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии. Я проинформировал о нашем разговоре с президентом [США Дональдом] Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих. Премьер Фицо рассказал о своих контактах в Китае», – сообщил президент Украины.
Фицо в ходе встречи с Путиным сравнил Евросоюз с жабой или лягушкой на дне колодца, которая «не видит, что находится наверху». Он объяснил, что не понимает некоторых решений, которые принимаются в объединении.
Он также заявил, что на переговорах с Зеленским поднимет вопрос недопустимости атак на энергоинфраструктуру, в том числе на нефтепровод «Дружба», который находится на территории РФ. По нему Словакия получает российскую нефть.