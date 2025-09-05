США перебросят 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями
США направят 10 истребителей-бомбардировщиков F-35 на базу в Пуэрто-Рико для усиления борьбы с латиноамериканскими наркокартелями. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
По данным издания, президент Дональд Трамп настаивает на использовании вооруженных сил для пресечения деятельности картелей. Он возлагает на них ответственность за распространение фентанила и других наркотиков в американских городах.
2 сентября американские военные уничтожили в Карибском море судно из Венесуэлы, перевозившее крупную партию наркотиков. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Министр обороны Пит Хегсет 3 сентября заявил, что Вашингтон не ограничится одним ударом. По его словам, любого, кто занимается торговлей наркотиками в этих водах, ждет та же участь.