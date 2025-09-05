Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США перебросят 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями

Ведомости

США направят 10 истребителей-бомбардировщиков F-35 на базу в Пуэрто-Рико для усиления борьбы с латиноамериканскими наркокартелями. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным издания, президент Дональд Трамп настаивает на использовании вооруженных сил для пресечения деятельности картелей. Он возлагает на них ответственность за распространение фентанила и других наркотиков в американских городах.

2 сентября американские военные уничтожили в Карибском море судно из Венесуэлы, перевозившее крупную партию наркотиков. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Министр обороны Пит Хегсет 3 сентября заявил, что Вашингтон не ограничится одним ударом. По его словам, любого, кто занимается торговлей наркотиками в этих водах, ждет та же участь.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте