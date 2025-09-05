Силы ПВО ликвидировали 10 беспилотников над регионами РФ за три часа

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что в результате в регионе никто не пострадал. Разрушения также не выявлены. Глава Воронежской области Александр Гусев говорил об объявлении опасности атаки беспилотников и призывал граждан к спокойствию. О последствиях налетов в его Telegram-канале не сказано.