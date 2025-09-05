Газета
Политика

Силы ПВО ликвидировали 10 беспилотников над регионами РФ за три часа

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 мск сбили 10 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

Шесть дронов было уничтожено в небе над Воронежской областью. Еще два беспилотника российские военные нейтрализовали в Брянской области. По одной воздушной цели системы ПВО перехватили над территорией Смоленской области и над акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что в результате в регионе никто не пострадал. Разрушения также не выявлены. Глава Воронежской области Александр Гусев говорил об объявлении опасности атаки беспилотников и призывал граждан к спокойствию. О последствиях налетов в его Telegram-канале не сказано.

За неделю с 30 сентября по 5 августа Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря. Кроме того, военнослужащие ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам и др.

