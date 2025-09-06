Газета
Главная / Политика /

Апелляционный суд отказал Трампу в праве сократить иностранную помощь

Ведомости

Апелляционный суд округа Колумбия отказался приостановить действие постановления Окружного суда округа, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа обязана выделить финансирование для иностранной помощи. Об этом пишет The Hill.

3 сентября Окружной суд округа Колумбия постановил, что Белый дом не имеет права удерживать $4,9 млрд, одобренных конгрессом на предоставление иностранной помощи через международные агентства.

Аппеляционный суд указал на невыполнение требований, которые необходимы для приостановки исполнения действия постановления на время рассмотрения апелляции.

В ООН указали на риски сокращения программ помощи США

Политика / Международные новости

29 августа Трамп прекратил 15 программ зарубежного финансирования на $4,9 млрд. В указанные средства входят ассигнования на программы агентства США по международному развитию (USAID), миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.

Это не первое подобное решение администрации американского президента. 8 апреля Reuters сообщало, что Вашингтон прекратил программы помощи на $1,3 млрд. Среди отмененных проектов – питание для детей в Сомали ($169,8 млн) и помощь Сирии ($111 млн). В ВПП ООН предупредили, что такие шаги могут стать «смертным приговором для миллионов».

