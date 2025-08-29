В ООН указали на риски сокращения программ помощи США
Сокращение американской иностранной помощи «осложнит ситуацию» с бюджетом ООН. Об этом заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Это значительно усложнит ситуацию с нашим бюджетом или ликвидностью, но мы свяжемся с властями США для получения более подробной информации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
29 августа президент США Дональд Трамп прекратил 15 программ зарубежного финансирования на общую сумму $4,9 млрд. В указанные средства входят ассигнования на программы Агентства США по международному развитию (USAID), миротворческие мероприятия и взносы в международные организации. До этого о таких планах Трамп писал New York Post.
Это не первое подобное решение новое администрации президента США. 8 апреля Reuters писало, что Вашингтон прекратил программы помощи на общую сумму $1,3 млрд. Среди отмененных проектов – питание для детей в Сомали ($169,8 млн) и помощь Сирии ($111 млн). В ВПП ООН предупредили, что такие шаги могут стать «смертным приговором для миллионов».