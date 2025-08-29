В ООН указали на риски сокращения программ помощи США

Это не первое подобное решение новое администрации президента США. 8 апреля Reuters писало, что Вашингтон прекратил программы помощи на общую сумму $1,3 млрд. Среди отмененных проектов – питание для детей в Сомали ($169,8 млн) и помощь Сирии ($111 млн). В ВПП ООН предупредили, что такие шаги могут стать «смертным приговором для миллионов».