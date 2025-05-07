Как при Дональде Трампе изменится оказание иностранной помощи

После инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп подписал десятки указов, среди которых был и посвященный переоценке американской помощи другим странам и международным некоммерческим организациям. Как следствие, его администрация начала реструктуризацию Агентства США по международному развитию (USAID), которое на протяжении многих лет занималось усилением американского влияния за рубежом за счет программ грантов на разного вида проекты: от гуманитарных до политических. Но Трамп и его команда решили значительно пересмотреть подход к этому вопросу и приостановили большинство программ, держат курс на резкое сокращение персонала USAID, а также на его ликвидацию как независимого ведомства. В связи с этим многие эксперты и обозреватели начали задаваться вопросом о том, как будет выглядеть при Трампе политика оказания международной помощи и будет ли это вообще актуально.