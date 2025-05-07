Как при Дональде Трампе изменится оказание иностранной помощи

Как при Дональде Трампе изменится оказание иностранной помощиАналоги USAID перестанут помогать бесплатно
После инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп подписал десятки указов, среди которых был и посвященный переоценке американской помощи другим странам и международным некоммерческим организациям. Как следствие, его администрация начала реструктуризацию Агентства США по международному развитию (USAID), которое на протяжении многих лет занималось усилением американского влияния за рубежом за счет программ грантов на разного вида проекты: от гуманитарных до политических. Но Трамп и его команда решили значительно пересмотреть подход к этому вопросу и приостановили большинство программ, держат курс на резкое сокращение персонала USAID, а также на его ликвидацию как независимого ведомства. В связи с этим многие эксперты и обозреватели начали задаваться вопросом о том, как будет выглядеть при Трампе политика оказания международной помощи и будет ли это вообще актуально.
Президентский бюджетный запрос на 2026 финансовый год, опубликованный 2 мая Административно-бюджетным управлением (OMB) при Белом доме, проливает свет на подробности, которые могут помочь найти ответ. Например, несмотря на заявления СМИ о «закрытии» и «ликвидации» USAID, ведомство продолжает действовать, но в структуре госдепартамента. Сокращения коснулись 12 из 13 основных общих программ ведомства.
Исключение представляет Корпорация США по финансированию международного развития (USIDFС, или DFC), бюджет которой увеличился почти до $3,8 млрд против $1 млрд в 2025 финансовом году. Согласно сайту Белого дома, расширение ведомства и его бюджета необходимо для поддержки нацбезопасности и интересов США «посредством займов и гарантий». Кроме того, документ OMB предполагает создание фонда «Америка превыше всего» еще на $2,9 млрд. Подчеркивается, что фонд сможет поддерживать «некоторых» из наиболее важных американских партнеров (таких как Индия и Иордания), «противостоять» Китаю и другим «почти равным» противникам, а также финансировать инициативы, направленные на укрепление нацбезопасности.
Президентский запрос не финальная версия проекта бюджета. Условия финансирования правительства на следующий год пройдут несколько этапов обсуждения в конгрессе.
DFC была создана еще в первый срок Трампа (2017–2021 гг.), в декабре 2019 г. Согласно BUILD Act 2018 г., максимальная стоимость портфеля помощи ведомства не должна превышать $60 млрд. Тогда Трамп тоже пытался упразднить USAID и несколько других ведомств, связанных с оказанием иностранной помощи. Заменить их как раз должна была DFC (организация переняла бы на себя только часть функций USAID). В справке Исследовательской службы конгресса подчеркивается, что это был ответ на китайскую инициативу «Один пояс – один путь».
Основной принцип ее действия – распределение собственного и привлечение частного капитала по всему миру на развитие инфраструктурных и прочих проектов. Помимо собственных средств DFC могла запрашивать транши у USAID и привлекать частный капитал. Кроме того, она может инвестировать в зарубежные компании и стратегические объекты типа портов, телекоммуникаций и шахт. DFC также оказывает услуги по рефинансированию кредитов, оценку политических рисков и техническое сопровождение проектов. Нынешний портфель ведомства достигает более $49 млрд и охватывает 114 стран. Из этой суммы $13 млрд инвестировано в африканские страны южнее Сахары, $11 млрд – в страны Западного полушария, $9 млрд – в страны Европы и Центральной Азии, $8,5 млрд – в страны Индо-Тихоокеанского региона и около $4 млрд – в ближневосточные государства. Остальные $3,5 млрд распределены по разным регионам.
Трамп подходит к вопросу иностранной помощи как к сделке, объясняет доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. По его словам, приоритетом будет не столько возвращение вложенных средств, сколько владение долями разных компаний и получение дополнительного рычага давления на страны-должники.
Ребрендинг политики оказания иностранной помощи основан на гарантии материальных и геополитических выгод для США, соглашается доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. Но он подчеркнул, что в некоторых случаях помощь все же будет оказываться по льготным условиям.