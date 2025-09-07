Сийярто: ночная атака ВСУ не повлияла на работу нефтепровода «Дружба»
Атака на российскую энергетическую инфраструктуру не влияет на работу нефтепровода «Дружба» и поставки нефти в Венгрию, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Ночная атака на энергетическую инфраструктуру России не влияет ни на работу нефтепровода "Дружба", ни на поставки нефти в Венгрию», – написал министр.
22 августа Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию на пять дней из-за третьей за неделю атаки ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Затем министр сравнивал украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода с нападением на Венгрию и Словакию. По его мнению, Киев пытается повлиять на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз.
28 августа Еврокомиссия провела консультации с Киевом по вопросу нефтепровода «Дружба». Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.