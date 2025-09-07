Сийярто: ночная атака ВСУ не повлияла на работу нефтепровода «Дружба»

22 августа Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию на пять дней из-за третьей за неделю атаки ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Затем министр сравнивал украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода с нападением на Венгрию и Словакию. По его мнению, Киев пытается повлиять на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз.