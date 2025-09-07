Патрушев назвал вбросом версию ФРГ о подрыве «Северных потоков» украинцами

Помощник президента затем привел в колонке версию генпрокуратуры ФРГ, которую распространили немецкие СМИ. Согласно ей, предполагаемые диверсанты загрузили водолазное оборудование, несколько сотен килограммов взрывчатки, другую необходимую технику и незамеченными вышли в открытое море. Затем они обнаружили газопровод, «умудряясь при этом не перепутать его с другими трубопроводами и кабельными трассами, которыми изобилует этот район». Диверсанты осуществили неоднократные погружения, закрепляя заряды на газопроводе, и благополучно вернулись в порт, писали СМИ.