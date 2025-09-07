Патрушев назвал вбросом версию ФРГ о подрыве «Северных потоков» украинцами

Патрушев назвал вбросом версию ФРГ о подрыве «Северных потоков» украинцамиОперацию, скорее всего, курировали представители спецслужб стран НАТО, указал он
Версия генпрокуратуры ФРГ, которая считает граждан Украины ответственными за подрыв газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», вызывает вопросы, это «нелепые вбросы» в прессу, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в колонке для «Коммерсанта».
«Детали операции общественность узнает, как правило, из нелепых вбросов в прессу. Последний из них безоговорочно обвиняет группу украинских граждан, которые якобы зафрахтовали по поддельному румынскому паспорту яхту для прогулки по Балтийскому морю», – пишет Патрушев.
Помощник президента затем привел в колонке версию генпрокуратуры ФРГ, которую распространили немецкие СМИ. Согласно ей, предполагаемые диверсанты загрузили водолазное оборудование, несколько сотен килограммов взрывчатки, другую необходимую технику и незамеченными вышли в открытое море. Затем они обнаружили газопровод, «умудряясь при этом не перепутать его с другими трубопроводами и кабельными трассами, которыми изобилует этот район». Диверсанты осуществили неоднократные погружения, закрепляя заряды на газопроводе, и благополучно вернулись в порт, писали СМИ.
После таких утечек у «компетентных людей» появляется много вопросов, пишет Патрушев. Он задается вопросом, кто позволил свободно действовать «украинским диверсантам» на территории другого государства, и предположил, что ВМС НАТО не в состоянии обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не следят, чем занимаются на их территории иностранцы.
«Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб?» – добавил помощник президента.
27 августа Süddeutsche Zeitung писала, что следователи Германии, вероятно, выяснили личности всех диверсантов, которые, предположительно, участвовали в подрыве «Северных потоков». Из европейского ордера на арест следует, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности, координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов. 21 августа Кузнецова задержали в Италии. Установлено, что прежде он служил в Службе безопасности Украины и является отставным капитаном.