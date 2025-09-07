NYT: в боях на Украине погибли как минимум 92 американских добровольца
В боях на Украине погибли как минимум 92 американца, всего в украинской армии служили «несколько тысяч» граждан США, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные музея истории Украины во Второй мировой войне.
В музее действует экспозиция, посвященная иностранным комбатантам, которые участвуют в боевых действиях. Куратор Юрий Горпинич сообщил NYT, что в украинской армии служили «несколько тысяч» американцев, а по подсчетам музея, по меньшей мере 92 американца погибли в боях на территории республики.
Всего на Украине с 2022 г. могут воевать от более 1000 до нескольких тысяч американцев, пишет NYT, отмечая, что украинская армия не публикует такие данные. По данным газеты, со временем состав добровольцев из США изменился: увеличилась доля людей без военного опыта, людей старшего возраста или ветеранов США, стремящихся возобновить военную карьеру, которая была закрыта для них на родине из-за возраста или травм.
NYT также раскрывает мотивы, которые толкают людей воевать. Кто-то приезжает на Украину «в поисках смысла жизни и возможностей», но «возмущение» действиями России остается одной из главных причин, говорится в материале. При этом некоторые солдаты таким образом пытаются оставить позади «нелегкую жизнь». Добровольцы также заявили, что намерены остаться в республике после участия в обороне страны, рассчитывая найти возможности, недоступные в США.
Старший лейтенант Николай Лавренюк, командир взвода иностранных солдат, в состав которого входят и американцы, заявил, что некоторые люди приезжают на Украину с мотивом «бороться за свободу, за правое дело», а другие «хотят заработать или скрываются от закона». По данным NYT, американские военные получают такую же зарплату, как и украинцы: около $1000 в виде базового оклада и боевых надбавок, которые составляют порядка $3000.