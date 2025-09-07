NYT: в боях на Украине погибли как минимум 92 американских добровольца

Всего на Украине с 2022 г. могут воевать от более 1000 до нескольких тысяч американцев, пишет NYT, отмечая, что украинская армия не публикует такие данные. По данным газеты, со временем состав добровольцев из США изменился: увеличилась доля людей без военного опыта, людей старшего возраста или ветеранов США, стремящихся возобновить военную карьеру, которая была закрыта для них на родине из-за возраста или травм.