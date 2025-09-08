Сырский заявил о шестикратном превосходстве сил РФ на основных участках фронта
Вооруженные силы (ВС) РФ на основных направлениях в четыре-шесть раз превосходят вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ежемесячном отчете на странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
По словам Сырского, российская армия имеет трехкратное преимущество в силах и средствах.
7 сентября Минобороны России объявило о взятии под контроль села Хорошее в Днепропетровской области. 5 сентября под контроль ВС РФ перешло село Марково в Донецкой народной республике (ДНР). Днем ранее российские военные установили контроль над Новоселовкой в Запорожской области. Тогда же группировка войск «Восток» полностью заняла территорию ДНР в своей полосе действий. 2 сентября ВС РФ взяли село Федоровка в ДНР.
31 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контроль российской армии перешел весь юг ДНР. Он поблагодарил военных группировки войск «Восток», которые сейчас «улучшают свои позиции уже на территории Днепропетровской области».