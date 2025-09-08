Сырский заявил о шестикратном превосходстве сил РФ на основных участках фронта

7 сентября Минобороны России объявило о взятии под контроль села Хорошее в Днепропетровской области. 5 сентября под контроль ВС РФ перешло село Марково в Донецкой народной республике (ДНР). Днем ранее российские военные установили контроль над Новоселовкой в Запорожской области. Тогда же группировка войск «Восток» полностью заняла территорию ДНР в своей полосе действий. 2 сентября ВС РФ взяли село Федоровка в ДНР.