Лавров: СПГ и работа в космосе являются общими интересами РФ и США

22 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове заявил, что Россия ведет переговоры с США о возможном сотрудничестве в Арктике и на Аляске. Российский лидер отметил, что РФ обладает уникальными технологиями для работы в Арктике, которыми не располагает никто другой. По его словам, это вызывает интерес у партнеров, включая США.