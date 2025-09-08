Лавров: СПГ и работа в космосе являются общими интересами РФ и США
Россия видит перспективы в экономическом сотрудничестве с США в производстве сжиженного природного газа (СПГ), в том числе на Аляске, и в работе в космосе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед студентами и преподавателями МГИМО.
«Президент об этом говорил во Владивостоке, на Восточном экономическом форуме. Интересные перспективы, в том числе и в экономике», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИД РФ отметил, что диалог с США должен строиться через открытое обсуждение позиций друг друга и выявление совпадений, которые необходимо переводить в практические дела. Лавров подчеркнул, что нельзя допускать перерастание разногласий в конфликтную фазу.
22 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове заявил, что Россия ведет переговоры с США о возможном сотрудничестве в Арктике и на Аляске. Российский лидер отметил, что РФ обладает уникальными технологиями для работы в Арктике, которыми не располагает никто другой. По его словам, это вызывает интерес у партнеров, включая США.
16 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва обладают большим потенциалом для развития успешного экономического сотрудничества.