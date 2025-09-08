Песков: Путин говорил, что Россия предпочитает достигать целей дипломатией
Президент Владимир Путин не раз говорил, что Россия последовательно выступает за решение задач и обеспечение безопасности политико-дипломатическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия последовательно придерживается точки зрения, неоднократно озвученной главой нашего государства, о том, что для нас было бы предпочтительным достигать наших целей и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами», – сказал он в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».
Песков добавил, что в Кремле внимательно следят за заявлениями представителей Белого дома о санкциях против России. По его словам, такие меры являются бесполезной попыткой давления, которая навязывается Киевом и поддерживается европейскими странами. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва продолжит идти к достижению поставленных целей.