Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Путин говорил, что Россия предпочитает достигать целей дипломатией

Ведомости

Президент Владимир Путин не раз говорил, что Россия последовательно выступает за решение задач и обеспечение безопасности политико-дипломатическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия последовательно придерживается точки зрения, неоднократно озвученной главой нашего государства, о том, что для нас было бы предпочтительным достигать наших целей и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами», – сказал он в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

Песков добавил, что в Кремле внимательно следят за заявлениями представителей Белого дома о санкциях против России. По его словам, такие меры являются бесполезной попыткой давления, которая навязывается Киевом и поддерживается европейскими странами. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва продолжит идти к достижению поставленных целей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её