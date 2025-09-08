Песков: Путин говорил, что Россия предпочитает достигать целей дипломатией

Песков добавил, что в Кремле внимательно следят за заявлениями представителей Белого дома о санкциях против России. По его словам, такие меры являются бесполезной попыткой давления, которая навязывается Киевом и поддерживается европейскими странами. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва продолжит идти к достижению поставленных целей.