В Кремле следят за заявлениями чиновников Белого дома о санкциях против РФ
Кремль принимает во внимание высказывания некоторых американских чиновников об антироссийских санкциях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.
«Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления, мы их принимаем во внимание, мы обращаем внимание на каждое из этих заявлений», – сказал представитель Кремля.
Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций рассматривает новые ограничения в отношении примерно шести российских банков и энергетических компаний. При этом ряд рестрикций страны, входящие в союз, намерены ввести вместе с США, по данным издания.
7 сентября министр финансов США Скотт Бессент выразил готовность Вашингтона усилить санкционное давление на Москву, объединившись с европейскими странами. Он уточнил, что таким образом Соединенные Штаты намерены добиться продвижения в переговорах РФ и Украины.
При этом президент США Дональд Трамп 5 сентября отметил, что такие резкие меры могут сорвать переговорный процесс по Украине, поэтому американский лидер не торопится с введением новых антироссийских санкций.