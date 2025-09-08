Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия намерена поддерживать миротворческие усилия США

Ведомости

Россия поддерживает миротворческие усилия США и будет продолжать содействовать им, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

«Мы намерены продолжать двигаться в русле миротворческих усилий, которые тратят Соединенные Штаты Америки, президент [США Дональд] Трамп лично. Мы приветствуем эти усилия, и мы надеемся, что эти усилия будут дальше прикладываться в конструктивном русле», – сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Украина и Европа прикладывают все возможные усилия для того, чтобы принять совместные антироссийские санкции с Соединенными Штатами, однако даже такие экономические меры не смогут изменить позицию Москвы, по словам Пескова.

7 сентября спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что урегулирование украинского кризиса продвигается благодаря диалогу между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Он заявил, что попытки оказать давление на Москву санкциями провалились, поэтому для урегулирования необходимо уважать друг друга и вести диалог.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте