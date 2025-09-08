Россия намерена поддерживать миротворческие усилия США
Россия поддерживает миротворческие усилия США и будет продолжать содействовать им, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.
«Мы намерены продолжать двигаться в русле миротворческих усилий, которые тратят Соединенные Штаты Америки, президент [США Дональд] Трамп лично. Мы приветствуем эти усилия, и мы надеемся, что эти усилия будут дальше прикладываться в конструктивном русле», – сказал представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что Украина и Европа прикладывают все возможные усилия для того, чтобы принять совместные антироссийские санкции с Соединенными Штатами, однако даже такие экономические меры не смогут изменить позицию Москвы, по словам Пескова.
7 сентября спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что урегулирование украинского кризиса продвигается благодаря диалогу между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Он заявил, что попытки оказать давление на Москву санкциями провалились, поэтому для урегулирования необходимо уважать друг друга и вести диалог.