ПВО сбила 13 дронов за три часа на Черным морем и Крымом

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ с 8:00 до 11:00 мск, сообщили в Минобороны.

Атаку 12 дронов российские военные отразили в Крыму. Глава республики не комментировал последствия ударов в Telegram-канале. Еще один БПЛА был сбит над акваторией Черного моря.

Мэр Энергодара Запорожской области также сообщил о ликвидации нескольких беспилотников над территорией города в ходе массового налета. По его словам, уже было сбито три беспилотника, два подавлены системой РЭБ. Мэр предупредил, что в населенном пункте продолжаются атаки, поэтому на открытой местности находиться опасно.

В ночь на 8 сентября системы ПВО нейтрализовали семь украинских БПЛА над регионами России. Три дрона были перехвачены в Тульской области, два – в Смоленской. По одному беспилотнику военные сбили в Брянской и Рязанской областях.

