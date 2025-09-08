ПВО сбила 13 дронов за три часа на Черным морем и Крымом

Мэр Энергодара Запорожской области также сообщил о ликвидации нескольких беспилотников над территорией города в ходе массового налета. По его словам, уже было сбито три беспилотника, два подавлены системой РЭБ. Мэр предупредил, что в населенном пункте продолжаются атаки, поэтому на открытой местности находиться опасно.