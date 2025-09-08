Газета
Главная / Политика /

Welt: «Северные потоки» могли подорвать по заданию Залужного

Ведомости

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, а сейчас посол в Великобритании Валерий Залужный нанял исполнителей подрыва «Северных потоков». Об этом пишет Die Welt со ссылкой на немецкого следователя.

По данным газеты, в ФРГ убеждены, что раскрыли дело подрыва газопроводов.

5 сентября министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был актом террора. Министр добавил, что он полагается на немецкую систему правосудия, которая должна выявить виновников произошедшего и привлечь их к ответственности.

Süddeutsche Zeitung 27 августа писала, что следователи Германии, вероятно, выяснили личности всех диверсантов, которые, предположительно, участвовали в подрыве «Северных потоков». «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест сообщало, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов. 21 августа Кузнецова задержали в Италии. Установлено, что прежде он служил в Службе безопасности Украины и является отставным капитаном.

