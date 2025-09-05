Глава МИД ФРГ назвал подрыв «Северных потоков» актом террора

27 августа Süddeutsche Zeitung сообщала, что следователи Германии, вероятно, выяснили личности всех диверсантов, предположительно участвовавших в подрыве «Северных потоков». Тогда же «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест писало, что в диверсионную группу входили семь человек, в том числе координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов. 21 августа Кузнецов был задержан в Италии. Установлено, что прежде он служил в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном.