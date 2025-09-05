Глава МИД ФРГ назвал подрыв «Северных потоков» актом террора
Подрыв газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был актом террора. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью India Today.
«Мы только видели разрушения, и, конечно же, это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведется расследование», – сказал глава МИДа (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра, он абсолютно полагается на немецкую систему правосудия, которая должна выявить виновников подрывов и привлечь их к ответственности.
27 августа Süddeutsche Zeitung сообщала, что следователи Германии, вероятно, выяснили личности всех диверсантов, предположительно участвовавших в подрыве «Северных потоков». Тогда же «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест писало, что в диверсионную группу входили семь человек, в том числе координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов. 21 августа Кузнецов был задержан в Италии. Установлено, что прежде он служил в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия надеется, что расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» вскоре завершится, а имена заказчиков и исполнителей будут обнародованы.