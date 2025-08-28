Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: РФ надеется на полноценное расследование подрывов «Северных потоков»

Ведомости

Россия надеется, что расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» вскоре завершится, а имена заказчиков и исполнителей будут обнародованы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать реакцию на взросшую активность в расследовании подрывов и предварительные выводы, а также спросили, есть ли контакты с российской стороной. Песков уточнил, что контактов нет. Он напомнил про кампанию, которая после произошедшего была развязана против России.

«Я думаю, что для представителей наших СМИ не составит труда назвать те западные средства массовой информации и тех западноевропейских политиков, которые выступали с фальшивыми, ничем не подкрепленными обвинениями в адрес нашей страны после этого теракта», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что ему не составит труда вспомнить заключения, которые были даны российской стороной на разных уровнях, когда в Москве сообщили, кто может и наверняка стоит за диверсиями. При этом он заметил, что факт, что следствие идет, вызывает удовлетворение.

Что известно о задержанном в Италии подозреваемом в подрыве «Северных потоков»

Политика / Международные отношения

27 августа Süddeutsche Zeitung сообщила, что следователи в Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые принимали участие в подрыве «Северных потоков». Установлены имена семи подозреваемых, на их арест выданы ордера. «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест писало, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности координатор операции, гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии 21 августа.

Согласно документу, на него были возложены задачи по координации действий и руководству экипажем, в состав которого входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Участники группы установили взрывные устройства 22 сентября 2022 г. и вернулись в порт Вик. Затем Кузнецова вывезли на Украину. Взрывы произошли 26 сентября и привели к разрывам трубопроводов на участках протяженностью в сотни метров, серьезным повреждениям и масштабной утечке газа в акватории Балтийского моря. В результате «Северный поток» был выведен из строя. Строительство «Северного потока – 2» на момент теракта было завершено, но трубопровод еще не функционировал.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных