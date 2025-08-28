Песков: РФ надеется на полноценное расследование подрывов «Северных потоков»
Россия надеется, что расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» вскоре завершится, а имена заказчиков и исполнителей будут обнародованы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать реакцию на взросшую активность в расследовании подрывов и предварительные выводы, а также спросили, есть ли контакты с российской стороной. Песков уточнил, что контактов нет. Он напомнил про кампанию, которая после произошедшего была развязана против России.
«Я думаю, что для представителей наших СМИ не составит труда назвать те западные средства массовой информации и тех западноевропейских политиков, которые выступали с фальшивыми, ничем не подкрепленными обвинениями в адрес нашей страны после этого теракта», – подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что ему не составит труда вспомнить заключения, которые были даны российской стороной на разных уровнях, когда в Москве сообщили, кто может и наверняка стоит за диверсиями. При этом он заметил, что факт, что следствие идет, вызывает удовлетворение.
27 августа Süddeutsche Zeitung сообщила, что следователи в Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые принимали участие в подрыве «Северных потоков». Установлены имена семи подозреваемых, на их арест выданы ордера. «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест писало, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности координатор операции, гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии 21 августа.
Согласно документу, на него были возложены задачи по координации действий и руководству экипажем, в состав которого входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Участники группы установили взрывные устройства 22 сентября 2022 г. и вернулись в порт Вик. Затем Кузнецова вывезли на Украину. Взрывы произошли 26 сентября и привели к разрывам трубопроводов на участках протяженностью в сотни метров, серьезным повреждениям и масштабной утечке газа в акватории Балтийского моря. В результате «Северный поток» был выведен из строя. Строительство «Северного потока – 2» на момент теракта было завершено, но трубопровод еще не функционировал.