Песков: РФ надеется на полноценное расследование подрывов «Северных потоков»

Согласно документу, на него были возложены задачи по координации действий и руководству экипажем, в состав которого входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Участники группы установили взрывные устройства 22 сентября 2022 г. и вернулись в порт Вик. Затем Кузнецова вывезли на Украину. Взрывы произошли 26 сентября и привели к разрывам трубопроводов на участках протяженностью в сотни метров, серьезным повреждениям и масштабной утечке газа в акватории Балтийского моря. В результате «Северный поток» был выведен из строя. Строительство «Северного потока – 2» на момент теракта было завершено, но трубопровод еще не функционировал.