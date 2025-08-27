В ФРГ могли установить личности всех причастных к подрыву «Северных потоков»

Согласно документу, на Кузнецова были возложены задачи по координации всех действий и руководству экипажем, в состав которого входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Участники группы установили взрывные устройства 22 сентября 2022 г., после чего вернулись в порт Вик. Затем Кузнецов был вывезен на Украину. Взрывы произошли 26 сентября примерно в 2:03 и 19:03, что привело к разрывам трубопроводов на участках протяженностью в сотни метров, серьезным повреждениям и масштабной утечке газа в акватории Балтийского моря.