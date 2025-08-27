Газета
Главная / Общество /

В ФРГ могли установить личности всех причастных к подрыву «Северных потоков»

Ведомости

Следователи Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые, предположительно, участвовали в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным газеты, следователи установили имена семи подозреваемых, на их арест выданы ордера.

«РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест 27 августа писало, что в диверсионную группу, осуществившую взрывы на газопроводах «Северный поток», входили семь человек, в том числе координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов.

Что известно о задержанном в Италии подозреваемом в подрыве «Северных потоков»

Политика / Международные отношения

Согласно документу, на Кузнецова были возложены задачи по координации всех действий и руководству экипажем, в состав которого входили капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Участники группы установили взрывные устройства 22 сентября 2022 г., после чего вернулись в порт Вик. Затем Кузнецов был вывезен на Украину. Взрывы произошли 26 сентября примерно в 2:03 и 19:03, что привело к разрывам трубопроводов на участках протяженностью в сотни метров, серьезным повреждениям и масштабной утечке газа в акватории Балтийского моря.

Как указано в документе, целью обвиняемого и его сообщников было долгосрочное прекращение поставок российского газа в Германию. В результате «Северный поток – 1», который покрывал около половины годовой потребности ФРГ в газе, был выведен из строя. Строительство «Северного потока – 2» на момент теракта было завершено, но трубопровод еще не функционировал. Обе ветки заканчиваются в немецком Лубмине.

21 августа Кузнецова задержали в Италии. Установлено, что прежде он служил в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном.

