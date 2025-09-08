Лавров: договор между Арменией и Азербайджаном требует проверки временем
Договоренность между Арменией и Азербайджаном, достигнутая в США, требует проверки временем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на встрече со студентами МГИМО.
«Надо посмотреть, как она [договоренность] будет работать, потому что все восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней после встречи в Вашингтоне, эти возгласы потом сменились скептическими оценками, когда документ был опубликован», – сказал он. По словам Лаврова, еще далеко не все согласовано.
Глава МИДа напомнил, что именно РФ сыграла решающую роль после начала Второй карабахской войны. Договоренность между Баку и Ереваном, заключенная в США, выросла из соглашений между президентами России, Азербайджана и Армении.
8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.
11 августа МИД Азербайджана и Армении обнародовали текст предварительного мирного соглашения между странами. Документ состоит из 17 пунктов. Стороны отказались от взаимных территориальных претензий и будут воздерживаться от применения силы и вмешательства во внутренние дела друг друга.