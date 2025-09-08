Bloomberg: Индия стремится восстановить приток российской нефти
Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии стремятся полностью возобновить закупки российской нефти по сниженным ценам, несмотря на давление США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Тем не менее собеседники агентства подчеркнули, что планы были отложены из-за нехватки грузов.
Сейчас индийские нефтеперерабатывающие заводы получают все меньше предложений о поставках российских грузов, пишет Bloomberg. Баррели из Москвы перенаправили в Китай.
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман рассказала агентству, что Нью-Дели продолжит закупать нефть у России, подчеркнув намерение противостоять давлению США.
Согласно данным отслеживания судов, за четыре недели поставки российской нефти морским транспортом в Индию снизились до 1,3 млн баррелей в день с 1,97 млн в марте, поскольку Китай восполнил организовавшуюся нехватку сырья.
6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составил 50%.
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в интервью News18 5 сентября говорил, что страна продолжит закупать российскую нефть. «Будь то российская нефть или что-то еще, мы принимаем решение покупать в том месте, которое соответствует нашим потребностям, будь то с точки зрения цен или логистики», – подчеркнул он.