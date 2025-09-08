Bloomberg: Индия стремится восстановить приток российской нефти

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в интервью News18 5 сентября говорил, что страна продолжит закупать российскую нефть. «Будь то российская нефть или что-то еще, мы принимаем решение покупать в том месте, которое соответствует нашим потребностям, будь то с точки зрения цен или логистики», – подчеркнул он.