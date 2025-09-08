Лавров удивился отсутствию лабубу в китайской резиденции Путина
Министр иностранных дел Сергей Лавров не обнаружил лабубу в декоре резиденции президента Владимира Путина в Пекине. Соответствующая видеозапись была продемонстрирована в программе «Москва. Кремль. Путин».
Путин проводил двухсторонние встречи в резиденции «Дяоюйтай», украшенной матрешками и другими фигурками.
«А где лабубу?», – спросил Лавров, осматриваясь.
Лабубу – популярная во всем мире игрушка в виде пушистого и зубастого монстрика. В начале июня Альфа-банк объявил о тестировании платежной «Лабубу». Финорганизация готовит первую партию платежных «Лабубу», в которые будет интегрирован платежный стикер.
3 сентября пресс-служба проекта «Слово года» сообщала, что определен топ-40 «терминов», которыми пользуется русскоговорящее население мира. В рейтинг, в частности, вошло слово «лабубу».