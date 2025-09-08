Лавров удивился отсутствию лабубу в китайской резиденции Путина

Лабубу – популярная во всем мире игрушка в виде пушистого и зубастого монстрика. В начале июня Альфа-банк объявил о тестировании платежной «Лабубу». Финорганизация готовит первую партию платежных «Лабубу», в которые будет интегрирован платежный стикер.