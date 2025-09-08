Евросоюз и США проведут переговоры об усилении давления на РФ
Спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан прибыл в Вашингтон для переговоров об усилении давления на РФ. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление президента Европейского совета Антонио Косты.
Коста добавил, что ЕС работает над санкциями с США после того, как Дональд Трамп заявил о готовности перейти ко второму этапу санкций против России.
Как пишет Bloomberg, ЕС надеется скоординировать некоторые из этих мер с США.
Собеседники агентства также рассказали, что Евросоюз рассматривает возможность впервые применить инструменты против обхода санкций в отношении Казахстана.
8 сентября Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций против Китая и других стран из-за закупок российских энергоносителей.
Bloomberg писало, что ЕС рассматривает новые санкции в отношении примерно шести российских банков и энергетических компаний. Они войдут в 19-й пакет рестрикций против РФ. По словам источников, в ЕС также могут сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ. Страны, входящие в союз, намерены объединиться с США в рамках введения некоторых рестрикций. На текущей неделе делегация ЕС должна прилететь в Вашингтон для обсуждения этого вопроса.