Евросоюз и США проведут переговоры об усилении давления на РФ

Bloomberg писало, что ЕС рассматривает новые санкции в отношении примерно шести российских банков и энергетических компаний. Они войдут в 19-й пакет рестрикций против РФ. По словам источников, в ЕС также могут сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ. Страны, входящие в союз, намерены объединиться с США в рамках введения некоторых рестрикций. На текущей неделе делегация ЕС должна прилететь в Вашингтон для обсуждения этого вопроса.