Евросоюз и США проведут переговоры об усилении давления на РФ

Спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан прибыл в Вашингтон для переговоров об усилении давления на РФ. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление президента Европейского совета Антонио Косты.

Коста добавил, что ЕС работает над санкциями с США после того, как Дональд Трамп заявил о готовности перейти ко второму этапу санкций против России.

Как пишет Bloomberg, ЕС надеется скоординировать некоторые из этих мер с США.

FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку нефти и газа у России

Политика / Международные отношения

Собеседники агентства также рассказали, что Евросоюз рассматривает возможность впервые применить инструменты против обхода санкций в отношении Казахстана.

8 сентября Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций против Китая и других стран из-за закупок российских энергоносителей.

Bloomberg писало, что ЕС рассматривает новые санкции в отношении примерно шести российских банков и энергетических компаний. Они войдут в 19-й пакет рестрикций против РФ. По словам источников, в ЕС также могут сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ. Страны, входящие в союз, намерены объединиться с США в рамках введения некоторых рестрикций. На текущей неделе делегация ЕС должна прилететь в Вашингтон для обсуждения этого вопроса.

