Внеочередной онлайн-саммит БРИКС продлился 90 минут

В ходе встречи президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о переходе от однополярного мира к многополярному. Он также поддержал инициативу по реформированию Всемирной торговый организации (ВТО). «Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО», – сказал он.