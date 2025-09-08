Газета
Политика

Внеочередной онлайн-саммит БРИКС продлился 90 минут

Ведомости

Внеочередной саммит БРИКС, который прошел в формате видеоконференции, продлился 90 мин. Об этом пишет ТАСС.

На повестке дня были вопросы торгово-экономического, финансового, инвестиционного и иного сотрудничества стран объединения с учетом текущей ситуации в мировой экономике. В мероприятии принял участие и президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о переходе от однополярного мира к многополярному. Он также поддержал инициативу по реформированию Всемирной торговый организации (ВТО). «Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО», – сказал он.

31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на экономическое давление со стороны США.

