Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по вопросу Украины
Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по вопросу урегулирования украинского кризиса, а также продолжить консультации по ситуации в Газе, сообщает Центральное китайское телевидение (CCTV).
Лидеры объединения подчеркнули важность содействия работе группы «друзей мира» по Украине, а также подтвердили приверженность принципу «двух государств» в решении палестино-израильского конфликта и необходимость совместных усилий для поддержания стабильности на Ближнем Востоке.
В ходе встречи отмечалось, что односторонние действия и политика силы подрывают международный порядок, ставят под угрозу нормы международного права, а также превращают торговлю в инструмент вмешательства во внутренние дела государств, что наносит ущерб миру и развитию.
Участники подчеркнули необходимость укреплять солидарность и сотрудничество внутри объединения, совместно противостоять вызовам, защищать многосторонность, свободную и открытую систему мировой торговли и общие интересы Глобального Юга.
Отдельное внимание было уделено инициативе председателя КНР Си Цзиньпина по вопросам глобального управления. Лидеры БРИКС отметили, что она отражает суть современных проблем и указывает направления для совершенствования международной системы.
8 сентября в онлайн-формате прошел саммит БРИКС по инициативе Бразилии, в котором также принял участие президент России Владимир Путин. Он продлился 90 минут.
31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на экономическое давление со стороны США.