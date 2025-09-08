Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по вопросу Украины

Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по вопросу урегулирования украинского кризиса, а также продолжить консультации по ситуации в Газе, сообщает Центральное китайское телевидение (CCTV).



Лидеры объединения подчеркнули важность содействия работе группы «друзей мира» по Украине, а также подтвердили приверженность принципу «двух государств» в решении палестино-израильского конфликта и необходимость совместных усилий для поддержания стабильности на Ближнем Востоке.