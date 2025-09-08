Нетаньяху анонсировал мощную наземную операцию в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал мощную наземную операцию в Газе. В связи с этим он призвал жителей города покинуть его. Об этом он заявил в ходе выступления в бункере штаба военно-воздушных сил страны.
Нетаньяху также сообщил, что за последние несколько дней Израиль снес в Газе 50 высоток, которые использовала палестинская группировка «Хамас».
«Это лишь вступление и прелюдия к главной мощной операции: наземному маневру наших сил, которые сейчас организуются и входят в город», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
20 августа бригадный генерал ЦАХАЛ Эффи Дефрин анонсировал начало реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над сектором Газа. По его словам, военное ведомство призовет на службу еще порядка 60 000 резервистов. Армия также начала работу над тем, чтобы жители анклава могли эвакуироваться в безопасные места, получить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание.
6 сентября ЦАХАЛ нанесла удар по многоэтажному зданию в городе Газа. По сведениям военных, боевики «Хамаса» установили в здании оборудование для сбора разведданных и разместили посты для наблюдения за размещением израильских войск в этом районе.