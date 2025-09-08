Путин посетит Таджикистан с госвизитом 9 октября

«Главное – это взаимодействие в сфере экономики. Хочу отметить, что в целом здесь мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причем это все сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития», – сказал Путин. Рахмон, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за возможность встречи и проинформировал его о подготовке к трем крупным событиям, которые в ближайшее время пройдут в Душанбе: саммиту Центральная Азия – Россия, саммиту СНГ и государственному визиту.