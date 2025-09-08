Путин посетит Таджикистан с госвизитом 9 октября
Президент РФ Владимир Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом. Об этом сообщил замглавы МИДа Александр Панкин на приеме в посольстве страны, посвященном Дню независимости республики, передает ТАСС.
Он выразил уверенность в том, что визит Путина придаст новый импульс развитию многосторонних связей между странами, а также позволит найти новые векторы развития двусторонних отношений.
Панкин добавил, что Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон «задают тон двустороннему сотрудничеству». Он добавил, что главы государств и на личном примере демонстрируют, «как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу».
1 сентября Путин и Рахмон провели двустороннюю встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры стран обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и подготовку трех мероприятий в Душанбе.
«Главное – это взаимодействие в сфере экономики. Хочу отметить, что в целом здесь мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причем это все сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития», – сказал Путин. Рахмон, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за возможность встречи и проинформировал его о подготовке к трем крупным событиям, которые в ближайшее время пройдут в Душанбе: саммиту Центральная Азия – Россия, саммиту СНГ и государственному визиту.