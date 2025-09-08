Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин посетит Таджикистан с госвизитом 9 октября

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом. Об этом сообщил замглавы МИДа Александр Панкин на приеме в посольстве страны, посвященном Дню независимости республики, передает ТАСС.

Он выразил уверенность в том, что визит Путина придаст новый импульс развитию многосторонних связей между странами, а также позволит найти новые векторы развития двусторонних отношений.

Панкин добавил, что Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон «задают тон двустороннему сотрудничеству». Он добавил, что главы государств и на личном примере демонстрируют, «как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу».

Аэропорты и высотки Москвы украсят флагами в честь независимости Таджикистана

Политика / Международные отношения

1 сентября Путин и Рахмон провели двустороннюю встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры стран обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и подготовку трех мероприятий в Душанбе.

«Главное – это взаимодействие в сфере экономики. Хочу отметить, что в целом здесь мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причем это все сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития», – сказал Путин. Рахмон, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за возможность встречи и проинформировал его о подготовке к трем крупным событиям, которые в ближайшее время пройдут в Душанбе: саммиту Центральная Азия – Россия, саммиту СНГ и государственному визиту.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь