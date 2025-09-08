Украина предложит США промышленные отходы в рамках соглашения о недрах
Украина планирует предоставить Соединенным Штатам промышленные отходы в рамках соглашения о сотрудничестве в области недропользования, сообщил заместитель министра экономики Украины и член управляющего совета Американо-украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
По его словам, альтернативными источниками сырья могут стать отходы горно-металлургического комплекса. «То, что десятилетиями считалось балластом, действительно является новой сырьевой базой: без открытия новых карьеров мы можем получать стратегические металлы для аккумуляторов, электроники, авиации и оборонной индустрии – и параллельно нейтрализовывать негативные исторические экологические последствия», – отметил Перелыгин.
1 мая стало известно, что Киев и Вашингтон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.
Газета The New York Times сообщала, что это соглашение не содержит четких гарантий будущей помощи Вашингтона Киеву в сфере безопасности. По данным издания, сделка теряет значимость, если военные действия между Россией и Украиной будут продолжаться. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что в рамках сделки по полезным ископаемым американская сторона не предоставляла Украине гарантий военного характера.
В сентябре делегация из США посетит Киев для поиска проектов в рамках инвестиционного фонда в соответствии с соглашением о недрах между странами.