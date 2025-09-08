Украина предложит США промышленные отходы в рамках соглашения о недрах

Газета The New York Times сообщала, что это соглашение не содержит четких гарантий будущей помощи Вашингтона Киеву в сфере безопасности. По данным издания, сделка теряет значимость, если военные действия между Россией и Украиной будут продолжаться. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что в рамках сделки по полезным ископаемым американская сторона не предоставляла Украине гарантий военного характера.