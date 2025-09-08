Гуцул получила премию «Солидарность» Союза журналистов России
Глава Гагаузии Евгения Гуцул получила премию «Солидарность» Союза журналистов России (СЖР). Об этом сообщается на сайте организации.
Награда присуждена заочно, так как Гуцул в настоящее время находится в заключении, отмечает СЖР.
Премию «Солидарность» также получила российская спортсменка и телеведущая Марьяна Наумова, работающая военным корреспондентом. На церемонии был отмечен и журналист Евгений Поддубный, которому вручили награду прошлого года.
Во вступительном слове глава СЖР Владимир Соловьев напомнил историю премии, учрежденной для поддержки коллег, подвергшихся преследованиям, репрессиям или опасности в связи с профессиональной деятельностью.
Международный день солидарности журналистов отмечается с 1958 г. Дата выбрана в память о казни в 1943 г. чехословацкого журналиста и писателя-антифашиста Юлиуса Фучика, автора книги «Репортаж с петлей на шее».
5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Сама Гуцул назвала приговор политической расправой.
Народное собрание Гагаузии не признало судебный приговор в отношении Гуцул. Оно приняло резолюцию «Об осуждении неправосудного приговора суда Кишинева в отношении главы (башкана) Гагаузии Гуцул и защите особого правового статуса Гагаузии». Народное собрание потребовало от президента Молдавии Майи Санду уважать волеизъявление народа Гагаузии.
4 сентября стало известно, что заседание Апелляционного суда Кишинева по делу главы Гагаузии пройдет 8 октября.