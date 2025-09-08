Газета
Гуцул получила премию «Солидарность» Союза журналистов России

Ведомости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул получила премию «Солидарность» Союза журналистов России (СЖР). Об этом сообщается на сайте организации.

Награда присуждена заочно, так как Гуцул в настоящее время находится в заключении, отмечает СЖР.

Премию «Солидарность» также получила российская спортсменка и телеведущая Марьяна Наумова, работающая военным корреспондентом. На церемонии был отмечен и журналист Евгений Поддубный, которому вручили награду прошлого года.

Во вступительном слове глава СЖР Владимир Соловьев напомнил историю премии, учрежденной для поддержки коллег, подвергшихся преследованиям, репрессиям или опасности в связи с профессиональной деятельностью.

Международный день солидарности журналистов отмечается с 1958 г. Дата выбрана в память о казни в 1943 г. чехословацкого журналиста и писателя-антифашиста Юлиуса Фучика, автора книги «Репортаж с петлей на шее».

5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Сама Гуцул назвала приговор политической расправой.

Народное собрание Гагаузии не признало судебный приговор в отношении Гуцул. Оно приняло резолюцию «Об осуждении неправосудного приговора суда Кишинева в отношении главы (башкана) Гагаузии Гуцул и защите особого правового статуса Гагаузии». Народное собрание потребовало от президента Молдавии Майи Санду уважать волеизъявление народа Гагаузии.

4 сентября стало известно, что заседание Апелляционного суда Кишинева по делу главы Гагаузии пройдет 8 октября. 

