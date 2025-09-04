Газета
Апелляционный суд Кишинева рассмотрит дело главы Гагаузии 8 октября

Ведомости

Заседание Апелляционного суда Кишинева по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул пройдет 8 октября. Это следует из данных единого портала судебных инстанций Молдавии, передает ТАСС.

5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Сама Гуцул назвала приговор политической расправой.

Народное собрание Гагаузии не признало судебный приговор в отношении Гуцул. Оно приняло резолюцию «Об осуждении неправосудного приговора суда Кишинева в отношении главы (башкана) Гагаузии Гуцул и защите особого правового статуса Гагаузии». Народное собрание потребовало от президента Молдавии Майи Санду уважать волеизъявление народа Гагаузии.

Адвокат Гуцул Сергей Мораря 20 августа сообщал, что защита Гуцул обжаловала ее приговор в Апелляционном суде Кишинева. Жалоба связана с нарушениями в судебном процессе.

