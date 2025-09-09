Аналитик Кошкович: на смену правительству Байру придут более опасные силы
Геополитический аналитик Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил, что уход правительства Франсуа Байру приведет к приходу к власти еще более опасных политических сил. Его слова опубликованы в соцсети X.
«Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. <…> На смену ему придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы», – написал Кошкович.
По его мнению, борьба с этими силами должна стать делом каждого европейца.
8 сентября Национальное собрание Франции выразило вотум недоверия премьеру Франсуа Байру. За его отставку проголосовали 364 депутата из 573, за поддержку кабинета – 194, воздержались 15.
Премьер выступил перед депутатами с защитой своего плана по сокращению дефицита бюджета на 44 млрд евро за счет урезания соцрасходов. Он признавал, что «бесповоротное падение» его правительства было предрешено, но настаивал: «Реальность останется неумолимой, расходы продолжат расти, бремя долга, и без того невыносимое, будет становиться все более тяжелым». Байру отмечал, что проблемы останутся и вопреки его смещению.
Кабинет Байру был сформирован в декабре 2024 г. и просуществовал менее девяти месяцев.