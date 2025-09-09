Аналитик Кошкович: на смену правительству Байру придут более опасные силы

Премьер выступил перед депутатами с защитой своего плана по сокращению дефицита бюджета на 44 млрд евро за счет урезания соцрасходов. Он признавал, что «бесповоротное падение» его правительства было предрешено, но настаивал: «Реальность останется неумолимой, расходы продолжат расти, бремя долга, и без того невыносимое, будет становиться все более тяжелым». Байру отмечал, что проблемы останутся и вопреки его смещению.