Почти 18 000 жителей регионов подали заявки для голосования в Москве

Около 18 000 граждан оформили заявления для участия в выборах глав 19 регионов на 14 экстерриториальных избирательных участках Москвы. Об этом сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

По его словам, наибольшая активность отмечается у жителей Брянской, Тамбовской и Курской областей.

С 28 июля по 8 сентября подать заявление можно было через «Госуслуги». Голосование пройдет с 12 по 14 сентября в электронном формате через терминалы на специально созданных участках.

24 июля избирком Курской области обратился к Мосгоризбиркому с просьбой организовать для курских избирателей голосование в Москве. Инициатива была поддержана.

Булаев отмечал, что использование современных технологий и оборудования, применяемых на избирательных участках столицы, гарантирует соблюдение законодательства и удобство для участников выборов.

